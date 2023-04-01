Козлихин Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлихин Алексей Дмитриевич
Мать: Екатерина Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Кольняк (Козлихина) Инна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Козлихин Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1952
Дочь: Нестиренко (Козлихина) Валентина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Козлихина) Любовь Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно