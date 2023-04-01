Козлихин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлихин Павел Алексеевич

Козлихин Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлихин Алексей Дмитриевич

Мать: Екатерина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлихина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Кольняк (Козлихина) Инна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Козлихин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1952

Дочь: Нестиренко (Козлихина) Валентина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Козлихина) Любовь Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.