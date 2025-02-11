Требунских Порфирий Фомин
мужской, родился 1829
умер Неизвестно
МатьТребунских Марфа1796 г.р.
ОтецТребунских Фома Моисеев1799 г.р.
Супруги
Требунских (Долгих) Дарья Яковлева1831 г.р.
Дети
Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева08.06.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Требунских Фома Моисеев
Мать: Требунских Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1856
Дочь: Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева
Мать ребёнка: Требунских (Долгих) Дарья Яковлева
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно