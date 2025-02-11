Требунских Порфирий Фомин 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Требунских Порфирий Фомин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829

умер Неизвестно

Мать
Требунских Марфа1796 г.р.
Отец
Требунских Фома Моисеев1799 г.р.
Супруги
Требунских (Долгих) Дарья Яковлева1831 г.р.
Дети
Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева08.06.1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Требунских Фома Моисеев

Мать: Требунских Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Требунских (Долгих) Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
08.06.1856

Дочь: Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева

Мать ребёнка: Требунских (Долгих) Дарья Яковлева

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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