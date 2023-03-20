Фомин Прокопий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Лаврен Екимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.02.1922
Сын: Фомин Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Фомина Анна Титова
Рождение ребёнка
24.04.1925
Мать ребёнка: Фомина Анна Титова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Фомина Анна Титова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Анна Титова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Фомина Анна Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Анна Титова
Смерть
Неизвестно