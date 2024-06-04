Спивакова (Ерёмина) Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1973
Дочь: Дмитрачкова (Спивакова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Спиваков Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.04.1981
Сын: Спиваков Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Спиваков Анатолий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно