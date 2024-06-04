Спивакова (Ерёмина) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спивакова (Ерёмина) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949

Отец: Ерёмин Ефим Сергеевич

Мать: Ерёмина (Евченко) Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиваков Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.11.1973

Дочь: Дмитрачкова (Спивакова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Спиваков Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.04.1981

Сын: Спиваков Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Спиваков Анатолий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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