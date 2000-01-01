Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1886
Рождение ребёнка
18.01.1913
Сын: Прокофьев Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1914
Сын: Прокофьев Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна
Рождение ребёнка
30.04.1915
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1922
Сын: Прокофьев Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно