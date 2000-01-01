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Прокофьев Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1886

Отец: Прокофьев Фёдор Прокофьевич

Мать: Прокофьева Анна Фомина

Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Прокофьев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Прокофьев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна

Рождение ребёнка
30.04.1915

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Прокофьев Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Капитолина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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