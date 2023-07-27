Балабаев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабаев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балабаев Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Хотеново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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