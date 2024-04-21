Кожухова Параскева Леонтьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кожухова Параскева Леонтьевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Кожухов Дмитрий ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Кожухова) Ольга Дмитриевна28.07.1893 ст. г.р.
Кожухов Фёдор Дмитриевич08.06.1897 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожухов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1893 ст.

Дочь: (Кожухова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Иванович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 347

Рождение ребёнка
08.06.1897 ст.

Сын: Кожухов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Иванович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 661

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.