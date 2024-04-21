Кожухова Параскева Леонтьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Кожухов Дмитрий ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Кожухова) Ольга Дмитриевна28.07.1893 ст. г.р.
Кожухов Фёдор Дмитриевич08.06.1897 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1893 ст.
Дочь: (Кожухова) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно