Метлина (Седова) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти21.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: Седова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метлин Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метлина Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович
Рождение ребёнка
24.12.1924
Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович
Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1927
Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Метлина Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович
Рождение ребёнка
26.06.1932
Сын: Метлин Иван Егорович
Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович
Рождение ребёнка
21.12.1937
Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович
Рождение ребёнка
06.06.1939
Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович
Смерть
21.07.1963