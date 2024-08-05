Метлина (Седова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метлина (Седова) Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

21.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: Седова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метлин Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метлина Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.12.1924

Сын: Метлин Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович

Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1927

Сын: Метлин Николай Егорович

Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Метлина Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1932

Сын: Метлин Иван Егорович

Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1937

Сын: Метлин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1939

Сын: Метлин Василий Егорович

Отец ребёнка: Метлин Егор Егорович

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
21.07.1963

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