Гаранина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.?

Сын: Кузьмин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Николаевич

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1973

Сын: Кузьмин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Николаевич

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1989

Сын: Кузьмин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Николаевич

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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