Гаранина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.?
Сын: Кузьмин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1973
Сын: Кузьмин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
29.11.1989
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Николаевич