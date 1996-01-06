(Керашвили) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.1932
Дата смерти09.?.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Элдари
Отец ребёнка: Марсагишвили Геде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Элгуджи
Отец ребёнка: Марсагишвили Геде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамрико
Отец ребёнка: Марсагишвили Геде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Марсагишвили Геде
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марсагишвили Геде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марехи
Отец ребёнка: Марсагишвили Геде
Смерть
09.?.1973