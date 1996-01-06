(Керашвили) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Керашвили) Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.1932

Дата смерти

09.?.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Элдари

Отец ребёнка: Марсагишвили Геде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Элгуджи

Отец ребёнка: Марсагишвили Геде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамрико

Отец ребёнка: Марсагишвили Геде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Марсагишвили Геде

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марсагишвили Геде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марехи

Отец ребёнка: Марсагишвили Геде

Смерть
09.?.1973
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