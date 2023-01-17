Корнилова (Супонёва) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Супонёва) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

20.04.1840

Дата смерти

После ?.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1840

Отец: Супонёв Николай

Мать: Супонёва Варвара

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.11.1862

Сын: Корнилов Александр

Отец ребёнка: не указан

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.08.1864

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1866

Сын: Корнилов Николай

Отец ребёнка: не указан

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Насонов-Насонов Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После ?.06.1917
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