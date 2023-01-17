Корнилова (Супонёва) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1840
Дата смертиПосле ?.06.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1840
Отец: Супонёв Николай
Мать: Супонёва Варвара
Рождение ребёнка
30.11.1862
Сын: Корнилов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.08.1864
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1866
Сын: Корнилов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Насонов-Насонов Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После ?.06.1917