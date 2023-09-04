Матвей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти02.01.1803 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Василий Кононов
Место жительства
1775
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Агафья Матвеева
Мать ребёнка: Марфа Евдокимова
Упоминание
1785
Исповедная роспись
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Поручитель
22.01.1793 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Гаврилы Федотова из Леднево и Анны Григорьевой из Бугров.
Упоминание
15.02.1794 ст.
Крестный отец Евдокии, дочери Григория Ларионова.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Евдокимова
Смерть
02.01.1803 ст.
От чахотки.