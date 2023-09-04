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Матвей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

02.01.1803 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Василий Кононов

Мать: Евдокия Лукьянова (Федотова)

Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Марфа Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Агафья Матвеева

Мать ребёнка: Марфа Евдокимова

Упоминание
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Поручитель
22.01.1793 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Гаврилы Федотова из Леднево и Анны Григорьевой из Бугров.
Упоминание
15.02.1794 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Евдокии, дочери Григория Ларионова.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Евдокимова

Смерть
02.01.1803 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От чахотки.
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