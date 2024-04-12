Загуменнова (Сивцова) Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1982
Отец: Сивцов Владимир Михайлович
Мать: Сивцова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.2003
Сын: Луньков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Луньков
Рождение ребёнка
07.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загуменнов Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Сергей Луньков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Луньков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загуменнов Михаил