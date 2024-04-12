Загуменнова (Сивцова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загуменнова (Сивцова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область

Дата рождения

25.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1982

Отец: Сивцов Владимир Михайлович

Мать: Сивцова Ольга Ивановна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.2003

Сын: Луньков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Луньков

Рождение ребёнка
07.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загуменнов Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Сергей Луньков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Луньков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загуменнов Михаил

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