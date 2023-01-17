Мухортова (Якубовская) Аминя Брониславовна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухортов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухортов Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Похороны
1972
Мядель, Мядельский район, Минская область