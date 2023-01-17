Мухортова (Якубовская) Аминя Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортова (Якубовская) Аминя Брониславовна

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Место рождения

Поставы, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Мать: Якубовская Танзиля Александровна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухортов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухортов Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухортов Павел Тимофеевич

Смерть
1972
Похороны
1972
Мядель, Мядельский район, Минская область
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