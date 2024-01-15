Кудрявцев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926
Рождение ребёнка
23.11.1952
Сын: Кудрявцев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева Августа Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1955
Дочь: Ильичева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Августа Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1963
Дочь: Лебедева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Августа Ивановна
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно