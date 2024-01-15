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Кудрявцев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926

Отец: Кудрявцев Иван Григорьевич

Мать: Кудрвцева Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
23.11.1952

Сын: Кудрявцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Августа Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1955

Дочь: Ильичева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Августа Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1963

Дочь: Лебедева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Августа Ивановна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Августа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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