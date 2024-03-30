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Анфимова Анна Анфимовна
Анфимова Анна Анфимовна
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Древо
Место рождения
Бердинка
, Свердловский район, Северный край
Дата рождения
1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Анфим
Около 1810 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Анфим
Мать: не указана
Бердинка
, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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