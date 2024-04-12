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Соколов Георгий Григорьевич

Место рождения

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Соколов Григорий Антонович

Мать: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
1900
Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
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