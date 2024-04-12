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Соколов Георгий Григорьевич
Соколов Георгий Григорьевич
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Древо
Место рождения
Мочкино
, Брылинская волость, Кашинский уезд
Дата рождения
1900
Дата смерти
1900
Пол
Мужской
Отец
Соколов Григорий Антонович
1857 г.р.
Мать
Соколова Устинья Матвеевна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Соколов Григорий Антонович
Мать:
Соколова Устинья Матвеевна
Мочкино
, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
1900
Мочкино
, Брылинская волость, Кашинский уезд
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