Reisenauer (Berger) Clara
Место рожденияVenturia, McIntosh, North Dakota, United States
Дата рождения18.05.1906
Дата смерти10.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Venturia, McIntosh, North Dakota, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Бракосочетание
1933
Муж: Reisenauer George
Место жительства
1940
Место жительства
10.10.1970
Смерть
10.10.1970
Racine, Wisconsin, United States