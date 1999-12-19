Reisenauer (Berger) Clara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reisenauer (Berger) Clara

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Место рождения

Venturia, McIntosh, North Dakota, United States

Дата рождения

18.05.1906

Дата смерти

10.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Venturia, McIntosh, North Dakota, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Бракосочетание
1933

Муж: Reisenauer George

Место жительства
1940
Место жительства
10.10.1970
Смерть
10.10.1970
Racine, Wisconsin, United States
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