Лобова Зиновия Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
место жительства первого мужа?
Бракосочетание
18.01.1874 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених третьим браком невеста вторым браком
Смерть
Неизвестно