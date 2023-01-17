Лобова Зиновия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Зиновия Емельяновна

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Место рождения

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
место жительства первого мужа?
Бракосочетание
18.01.1874 ст.

Муж: Рыльский Филипп Марков

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених третьим браком невеста вторым браком
Смерть
Неизвестно
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