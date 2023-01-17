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Федотов Тимофей Калинин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Федотов Калина

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1713

Сын: Федотов Ермолай Тимофеев

Мать ребёнка: Федотова Марфа Васильева

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1720

Сын: Федотов Матвей Тимофеев

Мать ребёнка: Федотова Марфа Васильева

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1727

Сын: Федотов Тихон Тимофеев

Мать ребёнка: Федотова Марфа Васильева

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Марфа Васильева

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1745
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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