Федотов Тимофей Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1683
Отец: Федотов Калина
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Федотова Марфа Васильева
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Федотова Марфа Васильева
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Федотова Марфа Васильева
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Марфа Васильева
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1745
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана