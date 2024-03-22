Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1772 и 1774
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1772 и 1774
Отец: Андрей Алексеевич
Мать: Устинья Васильевна
Бракосочетание
После 1788
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Семен Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Савватий Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
После 1825