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Николай Андреевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1772 и 1774

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1745 и 1746 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1772 и 1774

Отец: Андрей Алексеевич

Мать: Устинья Васильевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1788

Жена: Екатерина

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Семен Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Екатерина

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Екатерина

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Савватий Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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