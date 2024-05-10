Урютина (Парамонова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, д. Юрино
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Урютин Семён Дмитриевич
Смерть
Неизвестно