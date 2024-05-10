Урютина (Парамонова) Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУрютина (Парамонова) Евдокия

Урютина (Парамонова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урютин Семён Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, д. Юрино
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Урютин Семён Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.