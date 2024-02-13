Мартьянова (Злобина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянова (Злобина) Марфа

Мартьянова (Злобина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.01.1923

Сын: Мартьянов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мартьянов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Мартьянова) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартьянов Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.