Мартьянова (Злобина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1923
Сын: Мартьянов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мартьянов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Мартьянова) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартьянов Дмитрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно