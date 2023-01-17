Попова (Надуткина) Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Надуткина) Евдокия Филиппова

Попова (Надуткина) Евдокия Филиппова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1909

Муж: Попов Григорий Васильев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Попова Аграфена Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Васильев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1918

Сын: Попов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Васильев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close