Егоров Александр Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Александр Васильевич

Егоров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшкина (Егорова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Касаткина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Федор Александрович

Мать ребёнка: Касаткина Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина Татьяна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, с. Заречье
Смерть
Неизвестно

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