Егоров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина (Егорова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Касаткина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Федор Александрович
Мать ребёнка: Касаткина Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, с. Заречье
Смерть
Неизвестно