Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Михаил Андреевич

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1885 ст.

Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мать: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.

Дочь: Евфросиния Михайловна

Мать ребёнка: Лобарева Дария Петровна

Чурсово, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобарева Дария Петровна

Смерть
Неизвестно
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