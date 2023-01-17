Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1885 ст.
Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.
Дочь: Евфросиния Михайловна
Мать ребёнка: Лобарева Дария Петровна
Чурсово, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобарева Дария Петровна
Смерть
Неизвестно