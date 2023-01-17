Дмитриева (Дмитриева) Аграфена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Дмитриев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Дмитриев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дмитриев Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дмитриев Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович
Смерть
Неизвестно