Дмитриева (Дмитриева) Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Дмитриева) Аграфена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Дмитриев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Дмитриев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Дмитриев Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дмитриев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Павлович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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