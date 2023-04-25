Соколов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.2010
Сын: Соколов Данил Александрович
Мать ребёнка: Соколова (Никифорова) Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
28.02.2012
Дочь: Соколова Валерия Александровна
Мать ребёнка: Соколова (Никифорова) Наталья Юрьевна