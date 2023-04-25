Соколов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Никифорова) Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
04.12.2010

Сын: Соколов Данил Александрович

Мать ребёнка: Соколова (Никифорова) Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
28.02.2012

Дочь: Соколова Валерия Александровна

Мать ребёнка: Соколова (Никифорова) Наталья Юрьевна

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