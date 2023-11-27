Яновский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Мартьянов/яновский Долмат Яновский/
Рождение ребёнка
16.10.1939
Дочь: Каптерева Зоя
Мать ребёнка: Яновская Клавдия
Рождение ребёнка
25.08.1941
Сын: Яновский Юрий
Мать ребёнка: Яновская Клавдия
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Яновская Клавдия
Смерть
Неизвестно