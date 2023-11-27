Яновский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яновский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мартьянов/яновский Долмат Яновский/

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1939

Дочь: Каптерева Зоя

Мать ребёнка: Яновская Клавдия

Рождение ребёнка
25.08.1941

Сын: Яновский Юрий

Мать ребёнка: Яновская Клавдия

Рождение ребёнка
12.02.1949

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Яновская Клавдия

Смерть
Неизвестно
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