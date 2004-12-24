(Филимонова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филимонова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2004

Отец: Филимонов Николай

Мать: Филимонова Зоя Юрьевна

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