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Лущик Тимофей Андреевич

Место рождения

мариновка омская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лущик Андрей Данилович

Мать: Лущик Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Лущик) Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Лущик) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна

Место жительства
После 1930
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна

Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна

Пропал без вести (военное)
1942
Смерть
Неизвестно

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