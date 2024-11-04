Лущик Тимофей Андреевич
Место рождениямариновка омская область
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Лущик Андрей Данилович
Мать: Лущик Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Лущик) Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Лущик) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна
Место жительства
После 1930
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна
Мать ребёнка: (Страшных?) Антонида Васильевна
Пропал без вести (военное)
1942
Смерть
Неизвестно