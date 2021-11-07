Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Копылова Любовь

Отец ребёнка: Татаринов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Анатолий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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