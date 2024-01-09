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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюхин Анатолий Игнатьевич
Отец ребёнка: Матюхин Игнатий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова (Матюхина) Раиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Матюхин Игнатий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неупокоева (Матюхина) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Матюхин Игнатий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагибина (Матюхина) Зинаида Игнатьевна
Отец ребёнка: Матюхин Игнатий Николаевич