Туганова (Жантиева) Фаризет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Жантиева) Фаризет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жантиев Иналдыко Татоевич

Мать: Жантиева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Рамазан

Отец ребёнка: Туганов Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Боржом

Отец ребёнка: Туганов Н

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Н

Смерть
Неизвестно
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