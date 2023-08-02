Туганова (Жантиева) Фаризет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жантиев Иналдыко Татоевич
Мать: Жантиева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Рамазан
Отец ребёнка: Туганов Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Боржом
Отец ребёнка: Туганов Н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Н
Смерть
Неизвестно