Прыткова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1938
Дата смерти16.11.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прытков Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прытков Геннадий Григорьевич
Смерть
16.11.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость