Прыткова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыткова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1938

Дата смерти

16.11.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прытков Геннадий Григорьевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прытков Геннадий Григорьевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
16.11.2018
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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