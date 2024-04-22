Макрина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакрина Дмитриева

Макрина Дмитриева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

18.07.1847 ст.

Дата смерти

23.01.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1847 ст.

Отец: Пазюк Дмитрий Васильев

Мать: Агафья Мартынова

Колонщина, Київська область
Крещение
19.07.1847 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
23.01.1848 ст.
Колонщина, Київська область
Похороны
25.01.1848 ст.
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close