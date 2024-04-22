Макрина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения18.07.1847 ст.
Дата смерти23.01.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1847 ст.
Отец: Пазюк Дмитрий Васильев
Мать: Агафья Мартынова
Крещение
19.07.1847 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1848 ст.
Похороны
25.01.1848 ст.