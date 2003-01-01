Валентина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещанкина Елена

Отец ребёнка: Симдянкин Алексей (Лёня) Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Александр

Отец ребёнка: Симдянкин Алексей (Лёня) Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Алексей (Лёня) Федорович

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