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Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорий Иванович (ок. 1760 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь НиколоМельницкой церкви г.Ярославля. Жена: Феодора Александровна (1762-?), дочь священника Александра Петровича, ... Показать все
Бракосочетание
30.10.1782

Жена: Феодора Александрова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Строкина Евпраксия Григорьева

Мать ребёнка: Феодора Александрова

Смерть
Неизвестно

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