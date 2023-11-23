Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Григорий Иванович (ок. 1760 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь НиколоМельницкой церкви г.Ярославля. Жена: Феодора Александровна (1762-?), дочь священника Александра Петровича, ... Показать все
Бракосочетание
30.10.1782
Жена: Феодора Александрова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Строкина Евпраксия Григорьева
Мать ребёнка: Феодора Александрова
Смерть
Неизвестно