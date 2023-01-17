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Халиков Мансур Хатыпович

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Место рождения

Большой Утяш, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.12.1886

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Утяш, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1905 по 1921
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1921 по 1929
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1934
Челябинская обл.
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