Халиков Мансур Хатыпович
Место рождения
Дата рождения29.12.1886
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1921
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1921 по 1929
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1934
Челябинская обл.