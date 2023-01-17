Тиханов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханов Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.06.1960

Жена: Тиханова Валентина Михайловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погодина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Тиханова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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