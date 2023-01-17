Тиханов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.06.1960
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погодина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Тиханова Валентина Михайловна
Смерть
Неизвестно