Кудрявцева анисья афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева анисья афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева марфа ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев павел иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев иван

Рождение ребёнка
25.11.1933

Дочь: Кудрявцева мария ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев иван

Смерть
Неизвестно

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