Кудрявцева анисья афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева марфа ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудрявцев иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев иван
Рождение ребёнка
25.11.1933
Дочь: Кудрявцева мария ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев иван
Смерть
Неизвестно