Домна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич

Бортниково, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич

Бортниково, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич

Бортниково, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич

Бортниково, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Цветков Федот Павлович

Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич

Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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