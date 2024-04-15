Домна Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич
Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Цветков Павел Алексеевич
Смерть
Неизвестно