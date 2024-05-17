Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Единович Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Единович Виктор Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Единович Виктор Евгеньевич

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