Усова Наталья Денисова 26.08.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Наталья Денисова

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.08.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1791

Отец: Усов Денис Филипов

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрические книги церквей Иркутской епархии (1791 г.) 1 января 1791 — 31 декабря 1791 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №7, дело №36, стр. 248 у крестьянина дениса филипова с҃на усова ря... Показать все
Крещение
26.08.1791
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/26a50d5a-6f8a-4fc7-9164-f636a037933e/248?center=1716+672 Отец - .... Змитриев сын Рожнова Мать-Спиридона Мурашева жена его Агафия Савина
Смерть
Неизвестно

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