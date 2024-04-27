Усова Наталья Денисова
Место рождения
Дата рождения26.08.1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1791
Отец: Усов Денис Филипов
Мать: не указана
Метрические книги церквей Иркутской епархии (1791 г.) 1 января 1791 — 31 декабря 1791 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №7, дело №36, стр. 248 у крестьянина дениса филипова с҃на усова ря... Показать все
Крещение
26.08.1791
https://yandex.ru/archive/catalog/26a50d5a-6f8a-4fc7-9164-f636a037933e/248?center=1716+672 Отец - .... Змитриев сын Рожнова Мать-Спиридона Мурашева жена его Агафия Савина
Смерть
Неизвестно