Савельева Дуня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1933
Сын: Савельев Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Савельев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Савельев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Виктор Фёдорович
Отец ребёнка: Савельев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: Савельев Фёдор
Смерть
Неизвестно