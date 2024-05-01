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Субботин Антоний Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Суботин Александр Матвеевич

Мать: Суботина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870

Сын: Субботин Александр Антонович

Мать ребёнка: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
23.02.1880

Сын: Субботин Прокопий Антонович

Мать ребёнка: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.

Дочь: (Субботина) Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Субботин Евстафий Антонович

Мать ребёнка: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна

Смерть
После 1923

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