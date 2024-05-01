Субботин Антоний Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Суботин Александр Матвеевич
Мать: Суботина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Субботин Александр Антонович
Мать ребёнка: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна
Рождение ребёнка
23.02.1880
Сын: Субботин Прокопий Антонович
Мать ребёнка: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна
Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.
Дочь: (Субботина) Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Субботин Евстафий Антонович
Мать ребёнка: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна
Смерть
После 1923