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Ярре Сергей Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярре Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Ярре Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярре Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Ярре Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.03.1920

Дочь: Ярре Августа Сергеевна

Мать ребёнка: Ярре Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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