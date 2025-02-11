Guenter Jacob Johann
мужской, родился 23.03.1841, Республика
умер 14.02.1869, Республика
ОтецGuenther Johann03.10.1795 г.р.
Мать(Peters) Katharina21.03.1804 г.р.
Супруги
Guenter (Wiens) Justina G.22.01.1841 г.р.
Дети
Guenther, 1861 Jacob Jacob W25.03.1861 г.р.
Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W25.07.1863 г.р.Показать еще 1
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Рождение
23.03.1841
Отец: Guenther Johann
Мать: (Peters) Katharina
Крещение
01.06.1859
Бракосочетание
08.12.1859
Рождение ребёнка
25.03.1861
Сын: Guenther, 1861 Jacob Jacob W
Мать ребёнка: Guenter (Wiens) Justina G.
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1863
Дочь: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Мать ребёнка: Guenter (Wiens) Justina G.
Schoenthal, Bergthal Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire
Рождение ребёнка
17.07.1866
Дочь: Elias (Ginter Guenter) Justina J W
Мать ребёнка: Guenter (Wiens) Justina G.
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
14.02.1869