Guenter Jacob Johann 23.03.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Guenter Jacob Johann

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.03.1841, Республика

умер 14.02.1869, Республика

Отец
Guenther Johann03.10.1795 г.р.
Мать
(Peters) Katharina21.03.1804 г.р.
Супруги
Guenter (Wiens) Justina G.22.01.1841 г.р.
Дети
Guenther, 1861 Jacob Jacob W25.03.1861 г.р.
Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W25.07.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1841

Отец: Guenther Johann

Мать: (Peters) Katharina

Крещение
01.06.1859

Бракосочетание
08.12.1859

Жена: Guenter (Wiens) Justina G.

Бракосочетание с: Jacob GINTER

Рождение ребёнка
25.03.1861

Сын: Guenther, 1861 Jacob Jacob W

Мать ребёнка: Guenter (Wiens) Justina G.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
25.07.1863

Дочь: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Мать ребёнка: Guenter (Wiens) Justina G.

Schoenthal, Bergthal Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire

Рождение ребёнка
17.07.1866

Дочь: Elias (Ginter Guenter) Justina J W

Мать ребёнка: Guenter (Wiens) Justina G.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
14.02.1869

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