Юрасов Марк Иванович
Место рожденияЛуговой Борок Работкинского района Горьковской области
Дата рождения06.10.1924 ст.
Дата смерти12.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1924 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Луговой Борок Работкинского района Горьковской области
Военная служба
Неизвестно
Смерть
12.01.2004
Нижегородская область Кстовский район с.Шава