Юрасов Марк Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасов Марк Иванович

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Место рождения

Луговой Борок Работкинского района Горьковской области

Дата рождения

06.10.1924 ст.

Дата смерти

12.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1924 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговой Борок Работкинского района Горьковской области
Военная служба
Неизвестно
Смерть
12.01.2004
Нижегородская область Кстовский район с.Шава
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