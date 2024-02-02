Белов Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949
Отец: Белов Владиммр Иванович
Мать: Белова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.09.1972
Дочь: Захарова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Белова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1974
Сын: Белов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Белова Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Наталья Петровна