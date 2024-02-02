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Белов Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949

Отец: Белов Владиммр Иванович

Мать: Белова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.09.1972

Дочь: Захарова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Белова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1974

Сын: Белов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Белова Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Наталья Петровна

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